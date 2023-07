Leivi: dalla Festa dell’Olio un appello contro l’abbandono dei territori

Questa sera al campo sportivo San Bartolomeo di Leivi si è tenuta la 28^ edizione della Festa dell’Olio, un’occasione che da quasi trent’anni è un momento per valorizzare gli olivicoltori del territorio del Levante ligure e discutere di idee e azioni da portare avanti per lo sviluppo del settore, che significa recupero del territorio, in molti casi abbandonato e quindi esposto maggiormente a calamità naturali, già fattore di rischio di per sé a causa dell’evidenza del cambiamento climatico.

Su questo significato ha posto l’accento il sindaco di Leivi Vittorio Centanaro nel suo intervento di commiato alla Festa come Primo Cittadino, rivolgendo un appello alle autorità politiche presenti – gli onorevoli Valentina Ghio e Roberto Bagnasco, i consiglieri regionali Sandro Garibaldi, Luca Garibaldi Claudio Muzio e Giovanni Boitano, il consigliere metropolitano Domenico Cianci – affinché Regione Liguria metta in atto le necessarie azioni atte a invertire la tendenza all’abbandono dei terreni (fasce olivetate comprese), ricordando che esiste già un progetto in questo senso, pensato per il territorio del Levante e pronto per essere realizzato: quello delle “Terrazze Olivetate” ideato dal professore Riccardo Gucci, riguardante l’area costiera dalle Cinque Terre a Rapallo e avente Sestri Levante come Comune capofila. Tutti i politici chiamati in casa hanno raccolto l’appello. Un’azione da intraprendere è quello – è stato detto – delle formazione per i giovani, quanto più necessaria dei finanziamenti economici.

» leggi tutto su www.levantenews.it