Lyges Alassio, dalla minoranza due interpellanze su costi della mostra fotografica e spese di gestione

Alassio. Hanno entrambe come oggetto il Ligyes Alassio Genova Cultura Fest le due interpellanze presentate dal gruppo di minoranza “Alassio di tutti” e che saranno discusse in occasione della riunione del consiglio comunale del prossimo 25 luglio.

“La prima – spiegano Jan Casella, Paolo Battistelli, Sara Griseri, Lorenza Paola, Franco Polli – entra nel merito dell’evento organizzato sul pontile Bestoso in occasione della mostra fotografica dedicata ai 60 anni del film di Luchino Visconti ‘Il Gattopardo’. In questa occasione sono stati provocati danni ai lampioni presenti, installati nel 2014, del brand Bega con un prezzo di listino di 3.908,70 euro più Iva e una garanzia di vent’anni non garantita, però, in caso di manomissioni. La Fashion Team S.r.l che si è occupata dell’organizzazione dell’evento aveva reso edotto il Comune delle modalità di affissione delle fotografie? Non era possibile agire in modo differente? Come verrà ripristinato il danno o come verrà rifusa la cittadinanza? Crediamo che il rispetto dell’arredo urbano debba partire da noi affinché lo si possa esigere dagli altri”.

