Meteo, sole e tempo stabile sulla Liguria. Ma in settimana tornano nuvole e qualche pioggia

Liguria. Correnti occidentali continuano ad interessare il nord Italia, ma sulla Liguria la settimana si conclude con tempo maggiormente stabile.

Secondo il Centro Limet, oggi domenica 23 luglio avremo al mattino nuvolosità sparsa sul centro-levante, a tratti potrà risultare compatta, in particolar modo in prossimità dei rilievi. Cieli in prevalenza sereni a ponente. Nel corso del pomeriggio potranno persistere degli annuvolamenti tra Savona e Genova, cieli pressoché sereni altrove. Infine, in serata ulteriore incremento della nuvolosità tra savonese e genovesato.

» leggi tutto su www.genova24.it