Genova. Nel tardo pomeriggio di ieri, si è verificato un incendio in via Branega, nella zona dei Laghetti, a Multedo, coinvolgendo due autovetture. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.

Una volta ricevuto l’allarme, le squadre dei Vigili del Fuoco sono state prontamente inviate sul luogo dell’incidente per avviare le operazioni di spegnimento delle fiamme.

