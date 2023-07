Primi segnali per Alvini: “Siamo ancora lontani, ma ho visto buone cose”

Dopo il successo sul Sassuolo nella prima amichevole del pre-campionato, Massimiliano Alvini ha commentato la prestazione delle Aquile: “I ragazzi hanno messo in campo un buon atteggiamento, quello che avevo chiesto. Potevamo fare delle cose in campo e potevamo non riuscire in altre, ma la cosa importante era l’atteggiamento e questo è stato positivo. Per essere la prima amichevole, l’anima che i ragazzi hanno messo in campo è stata positiva”.

Nonostante la squadra lavori da poco con il nuovo tecnico, alcune idee sono già state interiorizzate dai ragazzi, seppure ci sia molto da lavorare: “L’idea è quella di costruire una squadra aggressiva, dinamica, verticale. Si sono viste cose positive e altre su cui dobbiamo lavorare, ma la strada è questa. Siamo ancora lontani dall’idea dello Spezia che vorrei, ma qualcosa sulla pressione, sulle rotazioni e sull’aggressione mi ha soddisfatto. Oggi mi interessava l’atteggiamento e su quello traggo le indicazioni positive. È stata una buona partita, ringraziamo il Sassuolo per l’ospitalità, ma abbiamo provato a mettere in campo le idee e lo spirito”.

