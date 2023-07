Ragazzo annegato nel laghetto: la vittima si chiama Ehimare Isidahomen

Genova. Il ragazzo annegato questo pomeriggio nelle acque del lago du Beo, a Viganego, Bargagli, si chiama Ehimare Isidahomen, 23 anni, di nazionalità nigeriana. Il giovane dopo essersi immerso nell’acqua del torrente, non è riuscito più a riemergere, probabilmente a causa di un malore.

Ehimare si trovava presso il laghetto insieme ad una ragazza che, vedendolo in difficoltà, ha provato ad aiutarlo, cercando di portarlo a riva, senza però riuscirci. La giovane ha poi chiamato i soccorsi che però non han potuto far altro che recuperare il corpo senza vita del ragazzo.

