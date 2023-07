Rapallo: concerto in piazza, ha vinto Bagnasco, ma la vera Notte Bianca resta quella di ‘Santa’

Alla fine ha avuto ragione lui. Forse non contro tutti, ma certamente contro molti. Di sicuro contro coloro che aspettavano l’evento per poter dire “io l’avevo detto”. Alla fine la città non ha subito disagi: non c’è stato il temuto sold out di parcheggi e non si sono registrate criticità a livello viabilistico. Alla fine l’R101 Summer Party è filato via secondo le previsioni e i desideri del Sindaco, Carlo Bagnasco, che ha rivendicato e difeso questo concerto senza esitazioni, nonostante a Rapallo – come lui stesso ha ammesso in una delle sue dirette – una vera e propria location per un evento da 5 mila persone non ci sia ancora. Quantomeno una location che non costringa a chiudere strade, aree parcheggio e a spostare bus e taxi. Il risultato è stato un grande momento di aggregazione a misura di giovani e giovanissimi, con qualche boomer, come si usa dire, attratto dalle nuove tendenze musicali.

Una riflessione però va fatta: la Regione ha inserito l’evento nel calendario delle “Notti bianche della Liguria”, ma per quanto l’evento rapallese sia stato un successo, una Notte Bianca è qualcosa di profondamente diverso. L’etichetta porta alla memoria gli eventi che dal 2009 al 2014 hanno segnato le estati sammargheritesi. Eventi firmati dalla Giunta De Marchi. La differenza fra un grande concerto e una Notte Bianca è semplice: il primo “sacrifica” a sé la città nel suo complesso, seppure per un obiettivo di grande portata, la seconda usa le performance artistiche, distribuite in ogni via e piazza, per trasformare il territorio in un’esperienza, coinvolgendo commercianti e ristoratori. Questo, obiettivamente, a Rapallo non è stato fatto, tanto che alcune attività – molto poche a dire il vero – hanno preferito abbassare le saracinesche.

» leggi tutto su www.levantenews.it