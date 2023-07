Rapallo: “Solidarietà ad Andrea Carannante”

Da Unione Popolare Tigullio – Partito della Rifondazione Comunista

Unione Popolare – Partito della Rifondazione Comunista esprime la propria solidarietà ad

Andrea Carannante e disapprova le parole d’accusa del sindaco di Rapallo nei confronti di un

cittadino che liberamente ha espresso, con senso critico, le proprie idee.

Ulteriore biasimo merita un discorso che, seppur diffuso su una pagina social, richiama un

contesto istituzionale che appesantisce la portata dello sfogo del sindaco.

Vivendo ancora in una democrazia, da Noi difesa tenacemente, chiunque non rivesta una carica

politica, e sia un cittadino della nostra Polis, ha il diritto di esprimere sempre e comunque il

proprio rispettoso giudizio senza incorrere in un attacco mirato e personale da parte della prima

carica cittadina, che dovrebbe porsi super partes, essendo il sindaco di tutti.

