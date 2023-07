Noli. Macchina del soccorso al gran completo attivata oggi a Noli, dove un gruppo di otto ragazzi, dopo essere usciti in mare per una nuotata, non è stato più in grado di rientrare a riva a causa del mare grosso.

Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco di Finale Ligure e Savona, la capitaneria di porto con una motovedetta, l’elicottero dei vigili del fuoco oltre a personale sanitario e carabinieri.

» leggi tutto su www.genova24.it