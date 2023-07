Tunnel subportuale, via le aiuole storiche della Foce. Scotto: “Assurdo, serve chiarezza e un incontro pubblico”

Genova. Un doppio filare di palme al centro della sede stradale al posto delle aiuole artistiche recentemente ripristinate – e celebrate – dopo il termine dei lavori per la nuova copertura del Bisagno, seguendo i disegni originale degli anni ’70. Questo è il masterplan per viale Brigate Partigiane elaborato da Aspi in relazione al nuovo assetto viario necessario per accogliere il tunnel subportuale che collegherà la Foce con Sampierdarena sostituendo la sopraelevata Aldo Moro.

Il nuovo scorcio era stato già inserito nelle prime versioni del progetto, ma in questi giorni è diventato cosa ufficiale, visto che è stato confermato anche nelle integrazioni depositate e pubblicate in queste ore sul sito di Regione Liguria dove il progetto sta attraversando le fasi di valutazione di impatto ambientale. “Una scelta incomprensibile, sono state praticamente appena rifatte, metà andrebbero perdute – commenta Annamaria Scotto, ideatrice e coordinatrice del gruppo facebook ‘Genova contro il degrado’, il primo gruppo social dedicato alla cura della città che proprio sulla rinascita delle storiche aiuole aveva intrapreso – e vinto – una lunga battaglia – serve che qualcuno faccia chiarezza su questo progetto, e lo faccia magari in un’assemblea pubblica. E’ doveroso verso i cittadini che si sono battuti per questo angolo della città tornato a nuova vita”.

