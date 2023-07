Aperto il bando ARTE per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

L’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della Spezia, in esecuzione della convenzione stipulata con il comune della Spezia in data 04.09.1999, pubblica il presente bando di concorso, approvato con decreto dell’Amministratore Unico di A.R.T.E. n. 191 del 19.07.2023, per l’assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica E.R.P., di risulta, che sono o si renderanno disponibili nel comune della Spezia.

I termini previsti per la presentazione della domanda di partecipazione decorrono dal 31.07.2023 fino al 30.09.2023.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com