Bandinelli si presenta: “Qui un progetto importante, darò tutto me stesso”

In ritiro a Santa Cristina da qualche giorno, ieri Filippo Bandinelli ha fatto il suo esordio in maglia bianca nell’amichevole contro il Sassuolo e oggi, per la prima volta, parla da nuovo rinforzo delle Aquile: “Sono molto contento di essere qui, ho trovato una squadra che mi ha accolto alla grande. Sono stati tutti molto bravi a farmi sentire a mio agio. Sono giorni impegnativi perché lavoriamo tanto, ma c’è grande entusiasmo e voglia di fare. Ho trovato una squadra con idee chiare e che lavora molto bene”, racconta il centrocampista.

Tanti anni ad Empoli, ha incuriosito la sua scelta di scendere in Serie B, dopo due salvezze conquistate in A da titolare: “Ho visto nello Spezia un progetto importante, una società molto ambiziosa che vuole fare le cose in grande. Mi sono sentito voluto e questo mi ha dato entusiasmo e voglia di essere parte di un progetto importante. Spero di fare una grande annata con tutti i miei compagni per riportare entusiasmo e fare un grandissimo campionato tutti insieme”, spiega Bandinelli, che poi rivela di aver avuto contatti con alcuni suoi ex compagni: “Avevo sentito sia Nikolaou che Zurkowski prima di venire qui. Abbiamo giocato insieme ad Empoli, con Zurko penso siamo complementari. Siamo due giocatori di gamba e per come gioca mister Alvini penso potremo fare bene, come gli altri centrocampisti. Mi hanno parlato molto bene di Spezia, come società e gruppo, e anche loro sono stati un valore aggiunto per la scelta”.

