Bus Amt senza aria condizionata, segnalati 20 guasti al giorno. I sindacati: “Serve più manutenzione”

Genova. Che sarebbe stata un’estate calda si sapeva. In senso metaforico, poiché la chiusura della metropolitana ha costretto l’azienda ad aggiungere 40 turni al servizio su gomma rispetto all’anno scorso, con la difficoltà di farli quadrare con le ferie dei dipendenti. Ma a bordo di alcuni bus Amt senza aria condizionata la temperatura sale letteralmente, a volte anche oltre i 40 gradi, facendo boccheggiare tanto gli utenti quanto gli autisti. E se da un lato l’arrivo di nuovi mezzi negli ultimi anni ha migliorato la situazione, dall’altro l’impiego delle navette rapide Rivarolo-Brignole ha costretto a tirar fuori dalle rimesse le vetture più vecchie e malandate, con conseguenze facilmente immaginabili.

“Qualche problema in più si verifica rispetto all’anno scorso. Dagli ultimi dati aggiornati ad oggi risulta che gli autisti che chiedono il soccorso attraverso il centro operativo per guasto all’aria condizionata siano in media 10-12 al giorno – spiega Santo Pugliese, delegato della Fit Cisl -. Un numero analogo viene segnalato sempre dell’autista attraverso l’apposito modello 700, un diario di bordo in cui gli autisti segnalano ogni tipo di malfunzionamento”. Andrea Gamba, coordinatore del Tpl per la Filt Cgil ligure, conferma che “qualche problema si è manifestato” soprattutto sulle navette sostitutive della metropolitana. Più circostanziati i dati di Amt riferiti al 24 luglio: “Avevamo una quindicina di bus su 650 con l’impianto di aria condizionata in riparazione (pari al 2,3% del parco, contro il 97,7% funzionante)”.

