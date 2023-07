Calcio. Nel Città di Savona la voglia e la qualità di Ferrara: “Aspettatemi, io non mollo mai”

Savona. Una voglia matta di rimettersi in forma e rientrare in gioco. Queste le sensazioni che prevalgono nella testa di Luca Ferrara, l’esterno finalese classe 1993 costretto a fermarsi due lunghi anni a causa della rottura del legamento crociato. Una carriera disputata quasi interamente al Finale che ora è destinata a spostarsi più ad est, verso il Città di Savona di Ermanno Frumento che lo ha voluto contattare per alzare il livello della rosa. Forse non sarà subito un matrimonio fruttifero, ma a condizione raggiunta i biancoblù sono certamente consapevoli di avere in squadra uno dei giocatori più tecnici del comprensorio.

“Sono stati due anni molto difficili – dichiara Ferrara raccontando la sua lontananza dal campo -. Ho avuto problemi sin dalla prima operazione. Non sono più riuscito a correre bene, forse anche a causa di un periodo storico che non ha assolutamente aiutato come quello della pandemia. La fisioterapia l’ho dovuta svolgere da casa e successivamente affrontare una seconda operazione, per poi farne una terza per sperare di tornare definitivamente a giocare”.

