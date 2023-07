Camogli: una panchina gialla per Giulio Regeni e tutte le verità calpestate

Il Consiglio comunale di Camogli, improntato sulla mozione presentata dai consiglieri di minoranza Maurizio Castagna, Italo Mannucci e Rocco Antonucci dopo la rimozione dello striscione “Verità per Giulio Regeni” dalla facciata del Comune il 3 giugno scorso, e che ne chiedevano il riposizionamento, è stato un esempio di confronto chiaro e costruttivo terminato, dopo due sospensive e due emendamenti, con la decisione unanime di installare sul territorio comunale una panchina gialla ben disegnata che ribadisca il concetto “Verità e giustizia per Giulio Regeni e per tutte le verità calpestate”. La panchina è stata inserita al punto 5 dell’Ordine del giorno presentato dalla maggioranza in risposta alla mozione della minoranza (poi ritirata) e che è stato anch’esso approvato all’unanimità.

L’Ordine del giorno, firmato dall’intera maggioranza, annunciato dal sindaco Giovanni Anelli e letto dal presidente del Consiglio Paolo Terrile ribadisce innanzitutto di riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell’uomo come definiti dalla dichiarazione universale dei diritti umani dell’Onu e di schierarsi nella difesa dei medesimi; tutto ciò ottemperando alle disposizioni vigenti che indicano il divieto di esporre negli edifici pubblici bandiere di partito o di associazioni o di movimenti o bandiere della pace, etc. Quindi in prima battuta è stato risposto un no alla richiesta della minoranza che, non soddisfatta, ha chiesto una sospensiva che ha sortito un emendamento per impegnare l’amministrazione a posizionare una panchina gialla con scritto “Verità per Giulio Regeni”. Anelli, ribadendo il concetto che i diritti valgono per tutti, ha dato disponibilità per la panchina ma non solo per Regeni. Dopo un’ulteriore sospensiva maggioranza e minoranza hanno raggiunto l’accordo.

