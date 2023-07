Celle Ligure. “Non ne possiamo più. Qui non si respira”. La discarica di via Sanda è al centro della protesta degli abitanti che vivono e lavorano nella zona che sale all’omonima frazione, poco dopo il cimitero. Che succede?

“Odore insopportabile che costringe la gente ad andarsene addirittura in albergo, a non aprire le finestre, – spiegano esasperati gli abitanti a IVG. – Sono 10 anni che facciamo questa vita. E non è certo colpa di chi ci lavora. Ovvio”.

» leggi tutto su www.ivg.it