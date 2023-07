Chiavari: Capolinea Amt, Messuti: “Ci va bene la soluzione Nassirya”

Primo punto di interesse sostanziale della seduta odierna del Consiglio comunale di Chiavari, dopo comunicazioni del sindaco, ratifiche di bilancio e variazioni di programmazione, è la discussione dell’interpellanza presentata dai consiglieri Nicola Orecchia (“Chiavari con te!”) e Giovanni Giardini (“Cambia con me!”) sulla decisione dell’amministrazione di spostare il capolinea Amt dalla stazione ferroviaria a Sampierdicanne.

“Una decisione che comporterebbe gravi disagi sia a dipendenti dell’azienda sia a lavoratori che si spostano ogni giorno, così come a cittadini chiavaresi e dell’entroterra, oltre che costi di 300 mila euro necessari presso il Palazzetto dello Sport – ha dichiarato il consigliere Orecchia -. Nel bando pubblicato per l’afidamento del Palazzetto compare un punto risotoro per gli autisti Amt, quindi vorrei capire se a questa decisione possa esistere un’alternativa o meno o ci siano errori come nel caso dello Stadio”.

