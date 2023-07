Chiavari: il Consiglio comunale secondo la Silvia Garibaldi

Da Silvia Garibaldi, consigliere comunale “Liberaldemocratici e riformisti con Silvia Garibaldi”

Inizio del consiglio con pratiche di routine: assestamento, debiti fuori bilancio sulle quali ho votato astensione poiché in tutte queste pratiche ci sono gli indirizzi o meglio i non indirizzi e la non progettualità che, a mio parere ha contraddistinto la attività amministrativa di quest’anno.

Si è potuto evincere che il centro giovani al Lido sarà tutto e niente, non si sa se sarà un centro studi, un centro di coworking, un bar, un circolo per anziani poiché, è stato detto dall’Amministrazione, potranno accedere anche adulti (e non nella veste di educatori)

» leggi tutto su www.levantenews.it