Dopo Antonucci e Esposito congelate le entrate, ora priorità è vendere

Mirko Antonucci e Francesco Pio Esposito saranno i prossimi colpi pronti ad essere annunciati dallo Spezia, che però adesso ha bisogno di cedere e congelerà il pacchetto ingressi finché non avrà scremato la squadra a disposizione di Massimiliano Alvini. Dopo i tanti acquisti che hanno permesso alla dirigenza di arrivare al famoso 80% della completezza della rosa, adesso il lavoro di Eduardo Macìa e Stefano Melissano si sposta su quello che probabilmente è il campo più complicato, quello delle cessioni.

M’Bala Nzola ed Emil Holm sono i due pezzi pregiati della rosa, per cui la società sta attuando due piani diversi come dimostra la presenza dello svedese nell’amichevole di ieri con il Sassuolo, ma per entrambi la strada è abbastanza segnata e porta all’addio in estate. Quindici milioni la richiesta per lasciar partita Nzola, praticamente la stessa anche per Holm. Se la dirigenza spera di riuscire ad aprire un varco nel mercato estero (soprattutto in Premier League), ecco che è la Serie A che si è fatta sotto per i due gioielli della squadra bianca, senza però avvicinarsi alle richieste dello Spezia.

