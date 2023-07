Insegnare agli anziani a usare Spid e sanità online per un anno: stipendio da 500 euro

L’Unione di Comuni Montana Lunigiana cerca due giovani, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, per il progetto “Botteghe della Salute. Inclusione digitale nei piccoli comuni della Toscana” che prevede un orario di 25 ore settimanali articolate su 5 giorni per 12 mesi. Ai giovani in servizio sarà corrisposto un assegno mensile pari a 507,30 euro.

L’obiettivo del progetto è quello di facilitare l’accesso ai servizi di sanità digitale e ai servizi on line erogati dalla PA locale, puntando alla progressiva acquisizione di competenze digitali da parte della popolazione destinataria e riducendo i fattori di digital divide di tipo anagrafico, sociale e territoriale.

