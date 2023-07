“La fondamentale rivitalizzazione degli spazi strategici di Luni”

“La dimensione strategica del riuso del patrimonio pubblico sottoutilizzato del nostro territorio appare evidente e, proprio per questo, dovrebbero essere inseriti dei progetti da sviluppare in quest’ottica tra le priorità strategiche nelle politiche pubbliche di Luni.

Nelle scorse settimane, è stata bocciata la nostra mozione sul partenariato sociale in consiglio comunale, non essendo stata adeguatamente compresa e analizzata dal gruppo dei consiglieri di maggioranza e dalla giunta comunale. Nonostante questo, noi intendiamo proseguire il nostro lavoro proponendo progetti concreti che si potrebbero attuare a Luni, sviluppati a partire anche, ma non solo, dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e le associazioni che operano sul territorio. La dimostrazione del prezioso lavoro svolto dalle associazioni territoriali è la sistemazione dell’area dietro l’ex asilo nido lungo il canale lunense.

Purtroppo questo spazio è stato oggetto di vandalismo da parte di sconosciuti e, a seguito di ciò, è stato provvisoriamente e prontamente sistemato dai volontari dell’associazione Auser che, occupandosi della sua gestione, hanno provveduto a rimuovere la panchina e altre attrezzature rotte. Noi crediamo che sia necessario attuare interventi di rivitalizzazione, rigenerazione e riuso, attraverso progetti di partenariato sociale, di spazi strategici come l’area verde dietro la chiesa di Caffaggiola e il campo del Gaggio, che possono rappresentare una nuova preziosa opportunità per la nostra comunità. Per quando riguarda l’area dietro la Chiesa di Caffaggiola, si potrebbe sviluppare un partenariato fra Comune di Luni, l’Istituto di Sostentamento del Clero e le associazioni territoriali per dare avvio ad una serie di interventi di sistemazione di questo spazio vitale e strategico attualmente non utilizzato al meglio. Auspichiamo si concretizzi il “dialogo” fra Amministrazione comunale, la Curia e le associazioni per l’uso e la gestione di questo spazio, dove attualmente vengono abbandonati rifiuti di ogni genere senza alcun controllo. Per quanto riguarda il campo del Gaggio, è stato risistemato per opera dell’amministrazione comunale, ma è ancora chiuso poiché in attesa di un progetto di partenariato che coinvolga pubblico, privato e associazioni e che deve essere sviluppato al più presto. Abbiamo diverse idee e proposte che possono essere concretamente sviluppate e che porteremo, perciò, in commissione ambiente e in commissione bilancio per una discussione e analisi approfondita”.

