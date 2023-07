Luca Delfino sabato nella Rems di Pra’, la sorella di Luciana Biggi: “Lo mandano a 20 km da me, ma venderò cara la pelle”

Genova. “Purtroppo ormai i giochi sono fatti. Ma io non ho paura. La vita me l’ha sconvolta già una volta, eppure vado avanti. Devo solo cautelare mia figlia”. Lo ha detto Bruna Biggi, sorella di Luciana, la donna per cui Luca Delfino era stato indagato e poi assolto.

Delfino uscirà dal carcere sabato, il giorno successivo al termine della sua pena, dopo aver scontato la condanna a 16 anni e otto mesi per l’omicidio di un’altra sua ex, Antonella Multari. Dopo la scarcerazione verrà trasferito nella Rems Villa Caterina di Pra’.

» leggi tutto su www.genova24.it