Natale: “Sulla sostenibilità del futuro Felettino i dubbi della Corte dei Conti sono i nostri”

“Ancora incognite sulla sostenibilità finanziaria ed economica sul futuro ospedale Felettino? A sollevare i dubbi questa volta è la Corte dei Conti nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Liguria in cui si sottolinea come ‘l’iter risulta attualmente rallentato necessitando di una rinnovata valutazione della congruità delle coperture finanziarie previste’ e auspicando venga ‘valutato l’impatto del recente incremento dei costi energetici e per materiali di costruzione’. Su questo chiederemo parole di chiarezza per fugare quanto affermato dalla Corte”.

Lo fa notare Davide Natale, consigliere regionale del Partito Democratico, che in questi giorni aveva sottolineato i numeri della sanità ligure messi in fila dalla Corte dei conti: disavanzo in crescita a 65 milioni di euro, saldo negativo della mobilità sanitaria passiva extra Liguria in crescita a 52 milioni e pessima performance nel recupero delle liste d’attesa con media ricoveri al 14% contro il 66% del resto d’Italia.

