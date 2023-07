Nell’estate della movida, Anteas inaugura il nuovo campo di bocce a Fossitermi

Domenica 30 luglio, Anteas la Spezia organizza, presso il parco di via Bellini a Fossitermi, la festa dei nonni e degli anziani, per il terzo anno consecutivo. Si inizierà alle 17.30 e, dopo una breve presentazione della giornata e l’intervento del sindaco Pierluigi Peracchini, ci sarà la messa celebrata dal vescovo Luigi Ernesto Palletti, dopo la cerimonia si terrà l’inaugurazione del campo di bocce che è stato risistemato e restituito alla popolazione del quartiere grazie al progetto Volare di Anteas nazionale con la collaborazione del Comune della Spezia.

Anteas, che gestisce il vicino centro sociale di Fossitermi è sempre attenta alle necessità degli anziani e nella rinascita del campetto vede l’opportunità per favorire progetti intergenerazionali affinché, come dice papa Francesco nel suo discorso per la giornata dei nonni: “I giovani rallegrino i cuori degli anziani e attingano sapienza dai loro vissuti… per comprendere… il dono di appartenere a una storia più grande”.

