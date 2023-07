Nzola preservato, Holm in vetrina: la gestione opposta dei due partenti

Uno in campo da protagonista e uno in panchina da spettatore. Il pomeriggio di Emil Holm e di Mbala Nzola è opposto nel giorno della prima amichevole estiva dello Spezia Calcio. Ieri lo svedese ha rivisto il campo contro il Sassuolo dopo lunghi mesi di attesa tra fisioterapia, chirurgia e recupero, mettendosi in luce con alcune sgroppate sulla fascia. Il capocannoniere dell’ultima stagione invece è rimasto in panchina, sorridente insieme a quei compagni che presto saranno ex.

Una gestione completamente diversa quella che in questo frangente riguarda i due calciatori aquilotti più chiacchierati. Per Holm un tempo in campo che serve anche a dimostrare come i problemi fisici siano alle spalle. Per Nzola invece la precauzione di evitare l’agonismo anche durante la fase della preparazione. D’altra è proprio l’attaccante il più vicino alla partenza. In serie A la pretendente è più di una, a partire dalla Fiorentina di Italiano, anche se il calciatore ha confidato a più riprese di volersi misurare con l’estero.

