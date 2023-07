Rapallo: “Giovedì nota la prima candidatura a sindaco”

Le notizie arrivano da “Radio urne” e come tali le segnaliamo. Giovedì potrebbe esserci la prima candidatura ufficiale a sindaco di Rapallo. Avverrà in un albergo di Santa Margherita Ligure, approfittando magari della presenza del pubblico attirato da un concerto del Maestro pianista Alessandro Magnasco, molto noto nel Tigullio. Secondo Radio-urne il candidato corrisponde al nome di Armando Ezio Capurro, già sindaco della città, che nei giorni scorsi avrebbe divorziato dal sui esperto consulente elettorale. L’ex sindaco conterebbe sulla presentazione alle prossime elezioni comunali in primavera di due candidati in rappresentanza rispettivamente del gruppo della famiglia Bagnasco e di quello che fa capo a Mentore Campodonico. La strategia di Capurro, secondo quanto riferito, punta ad andare al ballottaggio per poi vincere aggiungendo ai suoi i voti dei trombati.

