Semplici: “Ancora abbattuto per la retrocessione. Se ripenso a Shomurodov a Firenze…”

Si tiene aggiornato in attesa di una nuova occasione. Leonardo Semplici torna a farsi vedere dopo un mese dalla retrocessione con lo Spezia. Intercettato ad Auronzo di Cadore ad osservare gli allenamenti di Maurizio Sarri, oggi è tornato a parlare a Radio Firenze Viola del suo recente passato. “Purtroppo ho ancora tanta amarezza: la mia esperienza non è finita bene e sono ancora moralmente abbattuto, specie per quello che era stato fin qui il mio percorso da allenatore – ha detto -. Nel finale di stagione abbiamo commesso qualche errore, nonostante avessimo ottenuto vittorie importanti contro Inter e Milan. Sicuramente arrivare alla finale play out con appena 13 giocatori di movimento disponibili non è stato facile”.

E visto che parlava ad una radio fiorentina, non ha mancato di ricordare uno dei passaggi chiave della stagione, ovvero il momento in cui Shomurodov, nei minuti finali e con il compagno tutto solo davanti alla porta, provò un pallonetto inguardabile e tolse allo Spezia la possibilità di una importantissima vittoria al Franchi contro la Fiorentina. “E’ stata clamorosa e sicuramente è stato uno di quei momenti in cui le cose non ci sono girate bene. Da allora non è stato facile ottenere quei risultati ai quali aspiravamo”.

