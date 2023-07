Tommaso Rossi e Maria Sole Perugino: doppia festa per il College Remiero Federale genovese

Plovdiv. La Liguria brilla anche ai campionati mondiali Under 23 svoltisi a Plovdiv, in Bulgaria. Doppia soddisfazione per il College Remiero Federale di Genova Pra’ nel 4 di coppia Pesi Leggeri.

Tommaso Rossi (Rowing Club Genovese), classe 2001, è campione iridato nel 4 di coppia Pesi Leggeri insieme ad Emanuele Castino, Ernesto Rabatti e Paolo Gregori. Finale emozionante, gara mai in discussione vinta con il tempo di 5.54.50 e un ampio margine di due e sette secondi maturato su Germania e Canada. “Un ringraziamento speciale a tutto lo staff azzurro, al Rowing Club Genovese che mi ha seguito in questi 8 anni di attività e al Centro Federale Universitario per il supporto alla mia crescita” sono le parole di Rossi, sei ori, novre argenti e un bronzo ai campionati italiani, a fine gara.

