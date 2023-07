Tribogna: si capovolge col trattore. Neirone: si ribalta con il furgone

Due incidenti mel giro fi venti minuti in Fontanabuona. Alle 11.30 circa ad Acqua di Ogno, Comune di Neirone, un furgone si è rovesciato. Sul posto i vigili del foco di Chivari, il 118 con l’automedica Tango-1 e la Croce rossa di Gattorna. Il paziente, un iomo di 70 anno, dapprima giudicato in codice rosso poi derubricato in giallo. è stato accompagnato al pronto soccorso di Lavagna.

Un quarto d’ora dopo un uomo di 68 anni resta imprigionato sotto il trattore con cui lavora. Siamo a Tribogna in via Geppotti. Oltre ai vigili del fuoco di Chiavari viene allertato anche l’elicottero Drago. Fortunatamente la situazione è memo grave di quella che appare in un primo memento. Il codice rosso attribuito in un primo momento al ferito, viene derubricato in giallo e il paziente, assistito dal medico di Tango1 e dalla Croce rossa di Gattorna iene trasferito in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna.

