A Cadimare esplode la protesta degli Squatters ’99: “Sempre coi vogatori, mai con la società. E’ ora di cambiare”

A Cadimare è esploso il malcontento degli Squatters ’99, il gruppo dei tifosi organizzati che ogni anno porta l’angolo bianconero a essere tra i più caldi e passionali della Morin. Anche quando l’armo del pegaso non è tra i favoriti per le vittorie.

Da alcuni giorni in Via della Marina, nel bel mezzo del borgo, campeggia uno striscione a firma S’99 che lascia spazio a poche interpretazioni: “Fischia il vento, a Cadimare è ora di cambiare!”. E a rendere ancora più chiaro chi sia il destinatario della protesta c’è un altro stendardo – questa volta è stato mostrato dai tifosi muniti di fumogeni – che fuga ogni dubbio: “Sempre con i vogatori, mai con la società!”.

Nel mirino, dunque, ci sono i vertici della borgata marinara, già oggetto in passato di critiche e prese di posizione.

Era l’ormai lontano 2006 quando la prima generazione degli Squatters fece scalpore mettendo in scena il funerale della del Cadimare, dando sfogo come solo i cadamoti sanno fare a un’insoddisfazione che strisciava già da un paio di stagioni.

“Allora lo scopo era quello di dare uno stimolo alla società – spiegano a CDS fonti di paese -, oggi vogliono proprio cambiare”. Quella messa in scena, d’altronde, per qualcuno colse nel segno, portando l’armo senior col numero 4 a vivere cinque o sei anni da protagonista. Poi il Cadimare riprese a scalare le posizioni all’indietro e nel 2017 si arrivò una nuova scossa con lo sciopero del tifo, in concomitanza di un nono posto, seguito nel 2018 dalla squalifica della barca e nel 2019 da un’attesissima vittoria.

