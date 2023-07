Albenga, in migliaia per la quattro giorni del Palio Storico: vince il Quartiere San Siro

Si chiude il sipario sulla XIII edizione del Palio Storico di Albenga. Vincitore delle gare del Palio è il Quartiere San Siro, mentre la gara della “Storicità” (che valorizza il corteo, gli abiti e i mestieri rievocati) è stata vinta dal Quartiere Sant’Eulalia. Premi speciali per tutti e quattro i Quartieri ai quali è stato consegnato un riconoscimento per l’impegno profuso in questa edizione sotto il punto di vista della valorizzazione storica offerto dagli sponsor e, in particolare per San Giovanni, dall’Associazione Tra le Torri di Albenga. San Giovanni per la “migliore rappresentazione”, Santa Maria per le “fonti storiche”, Sant’Eulalia per la “ricostruzione strutturale” e San Siro per la “caratterizzazione e portamento dei personaggi”.

Quattro serate di successo: l’edizione 2023 ha visto la partecipazione di migliaia di persone, famiglie, bambini, giovani e meno giovani, il Palio Storico di Albenga è diventato un evento adatto a tutti grazie alle tante energie messe in campo dall’organizzazione e per la differente offerta proposta. Un evento ormai molto complesso, sia sotto il profilo dell’organizzazione, sia sotto il profilo della sicurezza per la quale sono state impegnate le squadre di volontari della Protezione Civile.

