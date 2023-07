Alle 14 si chiude l’allerta, sulla Spezia è già tornato il sole

Confermata la chiusura dell’allerta gialla per temporali su tutta la Liguria alle 14 di oggi, martedì 25 luglio. Dopo la chiusura dell’allerta, Arpal segnala una bassa probabilità di temporali forti su tutte le zone come da avviso meteo.

Dalla notte e nelle prime ore della giornata, precipitazioni d’intensità tra debole e moderata hanno interessato in particolare le zone interne del genovese con cumulata oraria massima di 22.6 millimetri ad Alpe Gorreto (comune di Gorreto, Genova). A Torriglia – Garaventa si sono registrati 14.8 millimetri in 15 minuti, a Genova – Fiumara 10.6 millimetri anche in 15 minuti.

