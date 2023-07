Balneari: “Positivo incontro sulla mappatura delle spiagge”

Dal Sib

“Positivo l’incontro odierno del tavolo tecnico consultivo sulla mappatura delle spiagge – ha dichiarato Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano Balneari aderente a Confcommercio. Dai dati che sono stati presentati dal Ministero delle Infrastrutture, ancorché parziali e non definitivi, risulterebbe che il mercato delle concessioni demaniali marittime non è chiuso, ma aperto. Come da noi sempre sostenuto. Sono dati che superano il presupposto di fatto delle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che erano fondate proprio sulla scarsità della risorsa. Dai lavori del tavolo giungono, quindi, notizie positive per gli imprenditori balneari. Indispensabile ora superare i luoghi comuni che si stanno dimostrando infondati e non veritieri come l’assenza di spazi ed aree per nuove intraprese nel settore, fatto salvo la necessità di salvaguardare un giusto e corretto equilibrio fra spiagge libere e quelle attrezzate. Fiduciosi sull’esito del tavolo previsto per la metà di settembre”.

