Camogli: dalla pastasciutta antifascista, 500 euro agli alluvionati emiliani

Da Anpi Camogli Recco sezione Ruby Bonfigioli

Lunedi’ sera 24 Luglio presso la Bocciofila di Camogli , si e’ svolta , con grande successo la Pastasciutta Antifascista in ricordo della pasta che fu offerta dalla famiglia Cervi 80 anni fa per festeggiare la caduta di Mussolini . Oltre 130 persone hanno partecipato e grazie al loro prezioso contributo saranno devoluti 500 euro attraverso la sottoscrizione lanciata da Anpi per le popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna.

Ringraziamo oltre a tutti i partecipanti la Bocciofila A.Corzetto che ci ha ospitato , i giovani volontari , le Assessore Gambazza e Caneva, il Vice sindaco Ghisoli , i Consiglieri Castagna, Mannucci e Antonucci del Comune di Camogli che ha patrocinato l’evento , il Deputato Luca Pastorino e non ultimo il cantastorie Piccetti che ha accompagnato la serata con canti Partigiani.

In questa serata speciale, dedicata alla liberta’ e alla difesa dei Diritti , e’ giunta la notizia che , seguito decisione del Consiglio Comunale di Camogli, sara’ messa una panchina gialla in ricordo di Giulio Regeni e di tutti i casi che chiedono Giustizia e Verita’.

La lotta di Anpi e di moltissime altre associazioni e di tantissimi cittadini e di diversi movimenti politici contro la rimozione da parte della neo Giunta del Comune di Camogli dello striscione “Verita’ di Giulio Regeni” ha avuto un esito positivo .

