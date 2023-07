Delitto del trapano, esito negativo dai nuovi test del dna: le indagini vanno avanti

Genova. Ha dato esito negativo l’esame del dna disposto dopo la riapertura delle indagini sull’omicidio di Maria Luigia Borrelli, uno dei “cold case” più efferati della Liguria. La donna, 42 anni e infermiera, era stata trovata senza vita in un basso del centro storico il 5 settembre 1995, uccisa con un trapano. Borrelli, ricostruirono in seguito le indagini, usava quel magazzino di vico Indoratori per prostituirsi, e a distanza di 27 anni le indagini hanno avuto nuova linfa grazie a una nuova testimonianza.

I test sono stati infatti eseguiti su materiale genetico appartenente a un medico ormai defunto con sui, secondo il racconto della supertestimone (all’epoca dei fatti bambina), Borrelli aveva una relazione. E testimonianze riferiscono che l’uomo, qualche giorno dopo il delitto, aveva sul viso e sul collo dei graffi. Comparati con il materiale biologico trovato sotto le unghie della vittima, che aveva cercato di difendersi dal suo assassino graffiandolo, non hanno trovato riscontro.

