Savona. Incontro questo pomeriggio con il commissario di Funivie. I sindacati hanno messo sul tavolo tre temi: i lavori, le assunzioni e la gestione della gara. L’impianto è fermo dall’alluvione del 2019 e da anni si attende la ripartenza.

Sono previste 30 assunzioni, per questo i sindacati sollecitano la regione di far partire il prima possibile i corsi di formazione. Ad agosto saranno affidati i lavori per la ricostruzione dei piloni.

