Genova. Il nuovo sponsor sulla maglia del Genoa sarà Pulsee Luce e Gas, brand full digital per le utenze domestiche di Axpo Italia. Sul petto saranno stampati il logo e la scritta. L’accordo è valido per le partite di campionato di Serie A Tim e per quelle di Coppa Italia Frecciarossa per le stagioni sportive 2023/24 e 2024/25.

La collaborazione sarà impreziosita da ulteriori attività da realizzarsi durante il biennio, che vedranno protagonisti anche i canali ufficiali delle due aziende.

