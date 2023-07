Grande successo per “Ciassa Brin in festa”

“Si è conclusa “Ciassa Brin in Festa 2023″, la festa del quartiere Umbertino, organizzata dall’Associazione Prospezia Ciassa Brin Odv che per tre giorni ha animato la nostra amata piazza con musica, intrattenimento, esibizioni di ballo, stand gastronomici, trucca-bimbi, banco vintage”. Così in una nota Prospezia Ciassa Brin che prosegue: “Grande soddisfazione per la riuscita dell’evento al quale hanno partecipato tante persone, adulti famiglie e bambini che hanno vissuto la piazza in queste calde serate estive partecipando a momenti di divertimento e aggregazione. Prospezia Ciassa Brin ringrazia tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito per la riuscita della festa, i volontari e tutti coloro che ci hanno sostenuto e che hanno creduto alla riuscita dell’evento dandoci il loro appoggio”.

