Il Consiglio regionale vota all’unanimità: “Abolire il numero chiuso per medicina e lauree sanitarie”

Genova. Abolire il numero chiuso per l’accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie. È il contenuto della proposta di legge, approvata all’unanimità dal Consiglio regionale dopo l’analogo esito in commissione, che la Liguria invierà alle Camere. L’ultima parola spetterà dunque al Parlamento, anche se una riforma del sistema è già sul tavolo del Governo ed è auspicata da diversi professionisti tra cui l’infettivologo genovese Matteo Bassetti.

In particolare, il testo abolirebbe gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge del 1999 che ha istituito l’accesso programmato per alcuni corsi universitari. “Ad oltre vent’anni dall’approvazione della legge in questione le conseguenze, specialmente con riguardo al settore medico e sanitario, sono nefaste – si legge nella relazione di maggioranza della consigliera Veronica Russo di Fratelli d’Italia -. L’introduzione del numero chiuso ha prodotto, infatti, conseguenze negative per il sistema universitario e per l’intero Paese che già presenta un numero complessivo di laureati inferiore a quello degli altri Paesi europei, con le evidenti ricadute in termini di competitività e capacità di innovazione. Inoltre, l’impiego delle prove di ingresso come strumento di valutazione e selezione ha spinto molti studenti a iscriversi a facoltà diverse rispetto a quelle per cui sono più predisposti e ad andare a studiare all’estero. Al contrario molti professionisti vengono importati dall’estero per colmare le carenze di professionalità tra i giovani italiani. Egualmente la previsione di una selezione su scala nazionale ha comportato un’irrazionale e costosa mobilità forzata degli studenti, con oneri che ricadono sui relativi nuclei familiari”.

