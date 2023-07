Italian Open Water Tour, grande prova del Team Unige-Cus nella tappa di Camogli

Genova. Nel weekend scorso è andata in scena la seconda tappa ligure, sesta complessiva, dell’Italian Open Water Tour dopo quella di Genova di fine maggio. Nelle acque di Camogli è scesa in campo nuovamente la formazione del Team Unige-Cus, in collaborazione tra l’Università degli Studi di Genova e il Cus Genova.

Tante le ottime prestazioni da parte degli atleti universitari di una squadra, il Team Team Unige-Cus, guidato dal team manager Marco Bove e dai coordinatori tecnici Filippo Tassara e Marco Fassone. Primo posto di squadra per la formazione genovese nella tappa camoglina, impreziosito dall’ottimo risultato di Sofia Oliveri (Superba Nuoto), capace di trionfare nella 5 chilometri.

