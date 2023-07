La verità del Comune sul cinema all’aperto, il no alla discussione sui monopattini e quel “grazie” scappato all’assessore. L’ultimo Consiglio prima della pausa estiva

Una raffica di interpellanze e tre delibere tecniche che hanno però offerto l’occasione di qualche scambio di stampo politico. Questo il menù dell’ultimo Consiglio comunale prima della pausa agostana, di una seduta in cui si sono accumulati anche i punti all’ordine del giorno “avanzati” dalla precedente.

Dopo l’inno di Mameli è iniziato un fitto botta e risposta tra il consigliere Pd Andrea Montefiori e l’assessore alla Mobilità e all’Ambiente Kristopher Casati, proprio per via del recupero delle interpellanze non discusse la volta precedente.

Montefiori ha chiesto in prima battuta di mettere in campo un ragionamento sulla sosta, incrementando le possibilità di parcheggio per i residenti, che nel periodo estivo si trovano in difficoltà a causa della grande presenza delle auto dei turisti.

A nome dell’amministrazione, Casati ha concordato sulla necessità di andare incontro alle esigenze dei cittadini, senza però danneggiare il commercio, e ha spiegato di voler attendere l’entrata a regime dei rinnovati e ampliati parcheggi di interscambio, prima di avviare un’eventuale revisione dell’attuale piano della sosta.

Novità in vista anche per quel che riguarda l’abbattimento delle barriere architettoniche, tema sfiorato ancora da Montefiori che ha chiesto lumi sulla manutenzione di alcuni attraversamenti pedonali. Con i fondi del Pnrr, ha annunciato Casati, verrà varato un piano complessivo di abbattimento delle strutture che impediscono la fruizione delle opere pubbliche da parte dei portatori di disabilità.

L’ultimo scambio si è avuto sulla strada di accesso al distributore di Gpl della Pianta, che secondo Montefiori sarebbe a rischio nell’ambito della realizzazione del Puo in cui rientrerà Obi. Ma Casati ha tranquillizzato il consigliere dem, affermando che il soggetto attuatore si atterrà a quanto previsto dal progetto.

Il consigliere Andrea Frau, sempre per il Pd, ha spostato l’attenzione su Scalinata Valdellora, dove i cittadini attendono da oltre 12 anni che si completi il progetto di collegamento alla viabilità pubblica avviato nel 2009 e dove anche di recente la sicurezza è stata messa a repentaglio dall’impossibilità dei soccorsi di raggiungere agevolmente le case.

L’assessore ai Lavori pubblici Pietro Antonio Cimino ha spiegato di aver incontrato più volte la cittadinanza e di aver effettuato un sopralluogo con i tecnici lo scorso 17 luglio per verificare nel dettaglio la situazione sotto il profilo catastale, essendo coinvolte anche Rfi e la Curia. Cimino ha riferito della disponibilità a collaborare da parte dei due soggetti e ha annunciato un prossimo intervento da parte del Comune per risolvere la questione, mentre Frau ha sottolineato l’utilità della spinta rappresentata dal malcontento degli abitanti e dall’interpellanza.

Dal gruppo di Leali a Spezia ha preso la parola la consigliera Patrizia Flandoli, chiedendo contezza dello stop ai lavori nel cantiere per la realizzazione dei bagni pubblici in Via Carpenino, in uno spazio che era utilizzato come deposito del teatro. Una scelta da sempre avversata dall’opposizione.

Ancora Cimino ha assicurato che la fine lavori avverrà entro l’inizio di agosto e ha spiegato come l’amministrazione abbia collocato altrove e senza costi aggiuntivi il materiale che era contenuto nel magazzino.

Un nuovo capitolo della saga Montefiori – Casati è andato in scena sul tema delle antenne di telefonia mobile, con il consigliere Pd che chiedeva conto dei progetti in corso di realizzazione alla Chiappa e alla Lizza.

L’assessore ha ribattuto dicendo che alla Lizza i lavori sono stati sospesi, per problemi al basamento, su richiesta del Comune, mentre alla Chiappa le antenne erano già presenti e l’intervento è in realtà una variazione. Ma la cosa più importante è che nel frattempo è stato dato incarico per la predisposizione di un Piano antenne, che funga da regolamento comunale e disciplini a livello territoriale le possibilità per i gestori, minimizzando il rischio di esposizione per la popolazione.

