Parcheggi nel borgo di Marinella, amministrazione a caccia di soluzioni per i residenti

Una delegazione di abitanti di Marinella e membri della Consulta territoriale oggi è stata ricevuta a Palazzo Roderio dopo la richiesta di incontro avanzata per risolvere la situazione venutasi a creare dopo la chiusura – da parte della proprietà – dell’area adibita a parcheggio per i residenti nei pressi dell’ex banca MPS. Una problematica che si inserisce in quella più ampia delle aree di sosta emersa anche nell’assemblea organizzata ieri nel borgo dai gruppi di opposizione.

“L’Amministrazione – spiega a CdS l’assessore alle consulte Luca Ponzanelli – ha dato la propria disponibilità per cercare di ricavare alcuni posti nei pochi spazi pubblici presenti nel borgo. Questo anche grazie alla collaborazione dell’assessore Torri. All’incontro – prosegue – ha partecipato anche il personale dell’ufficio tecnico che ha illustrato come il progetto di rigenerazione urbana preveda l’acquisizione di alcune aree attualmente private che potrebbero essere destinate temporaneamente ai residenti ma questo, visti i tempi, potrebbe avvenire solo in vista della prossima estate. Nel brevissimo termine – conclude – cercheremo di ricavare degli spazi dove possibile”.

