‘Più spiagge libere’, il presidio in spiaggia a Quinto: “Almeno il 50% in ogni comune”

Genova. Appuntamento giovedì 27 luglio per il presidio nella spiaggia libera di Genova Quinto. Lo scopo è “rivendicare il diritto di avere più spiagge libere – ormai una rarità in Liguria – e ricordare la spiaggetta libera sotta la Chiesa di Sant’Erasmo di Quinto, appena scomparsa per fare spazio a una serie di massi”.

La manifestazione è stata organizzata dal collettivo Generazione P insieme a Legambiente Polis, Genova che osa, Adiconsum Liguria/referente Conamal, La Supernova, Fridays For Future – Genova, Cittadini Sostenibili, Comunità San Benedetto al Porto, The Black Bag.

