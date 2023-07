Sampdoria, il giudice si riserva sul ricorso di Ferrero. Bosco e gli avvocati ai tifosi: “Siamo fiduciosi”

Genova. Ancora nessuna decisione sul ricorso d’urgenza presentato da Massimo Ferrero contro i nuovi proprietari della Sampdoria. Il giudice Paolo Gibelli si è riservato al termine dell’udienza in tribunale, durata circa tre ore. In aula era presente anche l’ex presidente, atterrato in mattinata all’aeroporto Cristoforo Colombo, mentre fuori dal palazzo di giustizia circa 300 tifosi blucerchiati si sono dati appuntamento e hanno mantenuto un presidio con cori e uno striscione contro il Viperetta.

A riferire l’esito di questo primo appuntamento sono stati Alberto Bosco, unico membro del consiglio d’amministrazione rimasto in sella insieme a Marco Lanna, insieme ai legali Francesco De Gennaro e Filippo Chiodini. “Non possiamo commentare”, si sono limitati a rispondere ai giornalisti confermando che il giudice si è riservato. Poi hanno avuto un breve colloquio con alcuni tifosi all’esterno del tribunale: “Sapremo qualcosa la prossima settimana, siamo fiduciosi”, hanno detto prima di essere applauditi.

