San Colombano: camminata lungo l’Anello di Camposasco e dell’antica abbazia

Da Renato Lagomarsino, Lascito Cuneo

L’iniziativa di percorrere “in notturna” l’Anello di Camposasco e dell’Antica abbazia vuole essere un “esperimento”. Così spiega l’organizzatore, che è Claudio Monteverde, direttore dell’Osservatorio Meteorologico Raffaelli; ed è per questo che non è stata pubblicizzata se non attraverso un passaparola tra appassionati di questo genere di camminate. Nonostante ciò di adesioni, ormai chiuse, ne sono arrivate una cinquantina e pertanto il successo può già dirsi assicurato.

L’appuntamento dei partecipanti, tutti dotati di lampada frontale, è in località Cian de Dria, piazza Andrea Gagliardo, alle 20,30 di mercoledì 26. La partenza avverrà alle 21 e per prima cosa si andrà a visitare i resti del singolare edificio sacro situato nei boschi di Villa Oneto, caratterizzato da una pianta a forma di quadrifoglio tipica delle antiche chiese dell’area bizantina. Farà da guida Giorgio Alluzzi, che è stato, assieme a Beppino Peirano, uno degli ideatori e realizzatori del percorso ad anello, che Monteverde definisce “favoloso”.

