Sanità e livelli assistenziali, Regione: “Miglioramento delle performance nelle prestazioni. Seconda in Italia”

“La Liguria rientra tra le regioni che assicurano i livelli essenziali di assistenza sanitaria ed è la seconda regione italiana tra quante hanno fatto registrare un miglioramento delle performance nella graduatoria relativa alle prestazioni del 2021 raffrontate con quelle dell’anno precedente”. Lo afferma Regione Liguria in una nota che prosegue: “Il monitoraggio dei Lea è stato effettuato per il secondo anno con il nuovo sistema di garanzia, affinato con un maggior numero di informazioni disponibili, e rappresenta lo strumento attraverso il quale il Governo attesta che l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza avvenga per tutti i cittadini in condizioni di equità, efficacia e appropriatezza. La Liguria è stata promossa in tutti e tre gli ambiti di riferimento: area distrettuale, area ospedaliera e prevenzione”.

“Il lavoro di programmazione e la grande professionalità dei sanitari liguri paga – affermano il presidente della Regione Giovanni Toti e l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola – l’accelerazione avuta dalla Liguria in uscita dalla grave crisi pandemica è tra le prime nel nostro paese. Siamo certi che, grazie ai finanziamenti del Pnrr e al grosso potenziamento del territorio e del tessuto ospedaliero, questa crescita e il mantenimento di queste posizioni di vertice si consolideranno”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com