Serie B2, doppia conferma per l’Albenga Volley: Castino e Quaranta ancora biancoblù

Albenga. L’Albenga Volley annuncia due riconferme molto importanti per la propria rosa: restano in biancoblù la centrale Chiara Castino e la schiacciatrice Elisa Quaranta.

Chiara, classe 2003, dopo aver militato nelle giovanili dall’Under 14 all’Under 18 nel Bordivolley, dove a 15 anni fa parte della Serie D, approda nel 2020 a Sanremo alla Nuova Lega Pallavolo, dove disputa l’ultimo anno di giovanili e gioca titolare due anni in Serie C. L’anno scorso passa all’Albenga, allenandosi anche con la Serie B2 del Cus Torino, in questo studentessa universitaria proprio nella città torinese, e conquista da protagonista la promozione in B2.

