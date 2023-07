Sestri: Teatri di Levante, il programma della rassegna

L’associazione culturale The Hub presenta a Sestri Levante l’edizione 2023 della Rassegna estiva targata Teatri di Levante. Dal cabaret all’amore perduto: un po’ di scuola genovese é il titolo e il fil rouge dell’ estate in Baia del Silenzio.

Presente a Sestri Levante da 12 anni, con il coordinamento e la direzione Artistica di Carmen Falcone, Teatri di Levante da 11 propone ogni anno il cabaret; edizione dopo edizione sono intervenuti ormai quasi tutti gli appartenenti alla scuola genovese, a partire da Alessandro Bergallo, Maurizio Lastrico, Antonio Ornano, solo per citarne alcuni.

Quest’anno è la volta di Andrea Di Marco che apre la Rassegna con il suo spettacolo Di Marco Show venerdì 28 luglio alle 21.15 all’Arena Conchiglia (in caso di pioggia in Sala Agave all’ex convento dell’Annunziata).

In Andrea Di Marco Show la musica è il filo conduttore, anzi il fiume conduttore. Un fiume impetuoso che porta risate, emozioni, personaggi, che fa riemergere ricordi e fa specchiare o rispecchiare nei nostri modi di essere. Dalle parodie di canzoni famosissime -da Battisti ai giovani trapper- al racconto in musica dei nostri difetti, delle “cazzate” che si fanno ogni giorno, ai tormentoni che come suggerisce la parola stessa ci tormentano. Non mancherà poi Genova e Milano, l’eterno conflitto con se stessi e gli altri.

(Posto unico euro 18.00 prevendita su VivaTicket oppure Torre dei doganieri in piazzetta Dina Bellotti a Sestri Levante dalle 18.30 alle 22.30 oppure la sera stessa in teatro dalle ore 19.00).

2 gli appuntamenti in teatro e 2 alla Terrazza del Fico.

Abbiamo pensato di coniugare aperitivi letterari (eventi gratuiti) e teatro per raccontare un po’ di questa scuola genovese che ha invaso tutta l’Italia.

Carlo Denei con i suoi Amori laterali è il secondo appuntamento della Rassegna che si terrà giovedì 10 agosto alle ore 18.15 sulla Terrazza del Fico nella magica cornice della Baia del Silenzio :

Amori laterali è un libro-disco dove Carlo Denei, autore televisivo, comico e cantautore, racconta di sé e canta l’amore nel senso più ampio e più vario.

Un libro inconsueto perché, proprio come un vecchio vinile, ha il lato A e il lato B.

Nel lato A, oltre alla breve storia del percorso artistico di Denei, troverai i testi delle canzoni di cui, grazie alla tecnica QR-code, si possono visualizzare tutti i videoclip ed ascoltare i pezzi.

Nel lato B c’è una sorta di “MiniCepu” (come diventare comici in poco tempo) e una divertente raccolta delle gag più belle della sua carriera. Pure nel lato B, sempre grazie al QR-code, potrai vederlo all’opera.

Durante l’incontro Carlo Denei, autore a “Striscia la notizia” per diversi anni, scrittore, cabarettista e attore oltre a parlare del suo libro ci regalerà momenti di cabaret esilaranti.

Segue, come di consueto, un piccolo aperitivo offerto dalla Sciamadda.

“Dal cabaret…. dunque, si viaggia verso l’amore perduto: venerdì 25 agosto un doppio appuntamento nella ormai consolidata giornata dedicata al grande poeta e cantautore Fabrizio De André.

Alle 18.15 sulla Terrazza del Fico Aperitivo Letterario con Laura Monferdini che presenta Parola di Faber.

“Parola di Faber” è un viaggio nel tempo attraverso le parole di Fabrizio De André, quelle che il cantautore genovese ci ha regalato nei ventitré lunghi anni della sua carriera. Sono discorsi pronunciati durante i sette tour che hanno segnato la storia della musica italiana e accompagnato intere generazioni, a partire dal 23 marzo 1975, data del suo debutto a La Bussola di Focette fino all’ultimo appuntamento con il pubblico a Roccella Jonica, il 13 agosto 1998. Chiunque abbia assistito a un suo concerto, lo abbia visto sul palco, abbia riconosciuto la gestualità che gli era propria, prima o dopo un’esibizione, porta con sé emozioni incancellabili. Mai un concerto uguale a un altro, quasi quattrocento in un arco di tempo durante il quale le parole di Faber sono cambiate, sia nel confronto con il pubblico, sia nelle interviste ai media. Ascoltare oltre centocinquanta registrazioni live dei concerti di De André, per lo più amatoriali, trascriverne i contenuti e accogliere le testimonianze di molti tra i suoi amici, collaboratori o semplici fan, è stata un’esperienza unica, che Laura Monferdini ha voluto raccontare in questo libro. Un fruscio di troppo, il vociare del pubblico, l’acustica disturbata, una parola difficile da interpretare, che costringe a tornare indietro più volte nell’ascolto di un nastro, per arrivare alla rivelazione del suo significato più profondo, ci rendono tutti parte di un autentico miracolo.

E infine una chiusura dedicata interamente al cantautorato genovese.

Ricordando il 2019, l’ultimo anno prima della pandemia che ha inginocchiato diverse categorie, prime fra tutte l’arte e la cultura, riproponiamo all’Arena Conchiglia alle 21.15 ( in caso di pioggia in Sala Agave) la stesso format: Napo canta De André (e non solo) con la formazione completa e ospiti a sorpresa che arricchiranno l’evento.

Sarebbe stato fin troppo facile, con la voce di Napo, riproporre le canzoni di De André nella loro veste originale, sarebbe stato come azionare il pilota automatico e farsi un sonnellino di un paio di ore. Ma siamo musicisti, anche noi abbiamo qualcosa da dire!

Napo si sa, ha quella voce e negli ultimi vent’anni è stata la sua fortuna. A fine concerto il pubblico entusiasta ha sempre ripetuto come un mantra “quando chiudo gli occhi mi sembra di sentire Faber ancora vivo”.

​E allora abbiamo ritenuto onesto metterci in gioco tutti, far emergere le nostre personalità in musica e riarrangiare il più possibile i brani come se fossero nostre creazioni originali, sempre col massimo rispetto al testo e all’autore. Il risultato è sorprendente, l’empatia che si crea con il pubblico è qualcosa di rarissimo, non si tratta più di un tributo ma di un vero e proprio scambio di emozioni, non c’è più un palco e una platea ma una sorta di tavola rotonda fatta di lacrime e sorrisi.

Vito Miccolis suona una valanga di strumenti, sembra di sentire un batterista e due percussionisti insieme, è un artista poliedrico che ha sempre spaziato tra musica, cinema, radio e cabaret. Fondatore dei Tribà ha suonato coi Fratelli di Soledad, Mau Mau, Persiana Jones, Statuto e tante altre band.

Nella ragnatela di percussioni si incastra a meraviglia il basso di Enzo Mesiti approdato alla musica d’autore dopo trascorsi Jazz, pop e latin.

Su questa ritmica dal profumo sudamericano si appoggia maestoso il maestro Andrea Vulpani, pianista di formazione classica che racchiude in se tutti i generi musicali fondendoli come se fosse la cosa più naturale del mondo.

Ed ecco Alice Nappi, nata insieme al suo violino ha la scioltezza di chi non suona uno strumento ma più semplicemente lo usa per comunicare emozioni.

E infine Napo, esordisce giovanissimo, a fine anni ottanta, come cantante e chitarrista rock. Poi, pian piano, si avvicina sempre di più al mondo dei cantautori e trova in De André tutto quello che ha sempre cercato. E’ stato forse il primo al mondo a tributare il maestro con le “Buonenuove”, poi negli anni a seguire è cresciuto sempre di più collaborando coi mostri sacri della musica italiana nei teatri e nelle piazze principali d’italia. Nel concerto oltre a cantare suona chitarre e strumenti etnici. Ha suonato con: Armando Corsi, Mario Arcari, Giorgio Cordini, Ellade Bandini, Pier Michelatti, PFM, Enrico Ruggeri, Andrea Mirò e un infinità di altre stelle della musica.

(Evento a pagamento: posto unico euro 18. Prevendita su VivaTicket e in teatro dalle ore 19. 00 il 25 agosto).

Doverosi sono i ringraziamenti: prima di tutto al Comune di Sestri Levante, a Mediaterraneo Servizi, all’associazione culturale The Hub, a tutti coloro che sostengono e credono nella Rassegna e al gentile e affezionato pubblico che con la sua presenza fa sì che il viaggio continui.

Teatri di Levante nasce proprio a Sestri Levante da un’idea di Carmen Falcone, attrice e direttrice Artistica che da decenni opera in Italia non solo nel settore artistico.

Info WhatsApp 338 7565837 – asscultthehub@gmail.com – FB – Instagram