Tunnel subportuale, Lodi (PD): “Dopo la tragedia di Ponte Morandi la città continua a pagare e Aspi a guadagnare”

Genova. A seguito della commissione consiliare sulla realizzazione del tunnel subportuale di Genova, che si è tenuta ieri, lunedì 24 luglio, si esprime la consigliera comunale del Partito Democratico Cristina Lodi: «Autostrade parla di una gratuità del percorso del tunnel, ma ripercorriamo ciò che è avvenuto negli ultimi anni: nel 2021 con un’intesa tra Aspi e il governo è stata sospesa l’esenzione della tratta genovese A10, che era prevista per dieci anni e che valeva 132 milioni di euro. In virtù di un’opera, quella del tunnel subportuale, che a oggi dopo due anni non è ancora partita e di cui, ieri ne abbiamo avuto conferma, i genovesi continueranno a pagarne i sovraccosti del pedaggio su tutta la rete nazionale confermati rispetto alla copertura dei costi non previsti e anche alla manutenzione del tunnel che sarà continuativa”.

Oltre al danno la beffa, secondo la consigliere Dem: “Autostrade afferma che non è previsto un pagamento del pedaggio del tunnel, quando di fatto pagheremo con l’aumento del pedaggio autostradale e con i pedaggi autostradali anche il costo del tunnel negli anni. Ricordiamo, infatti, che nel 2021 oltre alla sospensione del pedaggio gratuito, la tratta ligure è stata interessata anche dagli aumenti stabiliti dal Ministero che da gennaio 2023 a oggi sono un totale di 3,4%, nel silenzio tombale di Bucci e Toti”.

» leggi tutto su www.genova24.it