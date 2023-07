Al Festival teatrale di Borgio Verezzi arriva lo spettacolo con Vladimir Luxuria

Borgio Verezzi. Vladimir Luxuria protagonista assoluta, ma non è un monologo convenzionale quello che andrà in scena mercoledì 26 e giovedì 27 al 57.mo Festival di Borgio Verezzi: “Prinçesa”, quinta prima nazionale del cartellone, sarà uno spettacolo a più voci, in cui Fernanda Farias De Albuquerque, soprannominata Prinçesa, ovvero Principessa, da un ristoratore presso cui lavorava, si rivolgerà a Giovanni, ergastolano sardo, suo vicino di cella in carcere, impersonato da Fabrizio Coniglio, anche autore del testo e regista dello spettacolo.

Conosciuta soprattutto per una famosa canzone di Fabrizio De André (“Sono la pecora sono la vacca/ Che agli animali si vuol giocare…), Fernanda è una persona realmente esistita. Un transessuale, che sin da ragazzino non si riconosceva nel suo corpo, e voleva essere una donna, inizia un viaggio, difficile e disperato, da un piccolo paese rurale del brasile fino alle grandi metropoli europee: filo conduttore, la costante ricerca di un’identità sessuale emotiva. Morirá a soli 37 anni, tra alcool, droga, sieropositività e una condanna aper tentato omicidio.

